20-Jährige bezahlten mit selbst gedrucktem Geld

20-Jährige gingen dreist vor

Im Juli 2023 sollen die beiden jungen Erwachsenen begonnen haben, selbst Geld zu drucken bzw. im Internet zu bestellen. Sie bezahlten damit in Einkaufsmärkten, in Restaurants und bei Tankstellen. Im Oktober desselben Jahres änderte daraufhin einer der 20-Jährigen die Strategie: Er bestellte bei Lieferdiensten, ließ sich die Essensbestellungen auf Parkplätze liefern und bezahlte mit Falschgeld. Damit sparte er sich nicht nur viel Geld, er konnte sich auch am Wechselgeld bereichern.

Drucker bei Hausdurchsuchung gefunden

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete auf die Anzeige hin Hausdurchsuchungen bei den Verdächtigen an. Man fand diverse Utensilien, um Geld zu drucken, und eine geringe Menge Falschgeld. Daraufhin konnten 23 weitere vollendete Straftaten in der Steiermark sowie sechs vollendete und acht versuchte Straftaten in Kärnten aufgeklärt werden. Die beiden jungen Erwachsene sind geständig.