Bullen verzichten vor Auftakt auf Kampfansagen

Der Sportdirektor sprach gestern aber nicht nur über die kommende Saison, sondern auch über die aktuelle Transferzeit. Obwohl er zunächst betonte, dass er Gerüchte nicht kommentieren würde, ließ sich er sich anschließend doch noch einiges entlocken. So bestätigte Seonbuchner beispielsweise, dass Strahinja Pavlovic aktuell konkrete Gespräche führe. Der Wechsel des Serben zu Milan dürfte aber ohnehin nur noch Formsache sein. Spannender waren die Aussagen des Bayers zu Luka Sucic. Wie die „Krone“ bereits am Mittwoch berichtete, ist der „Zauberfuß“ wohl kein Thema für den Kader beim Spiel in Graz. Das bestätigte nun auch Seonbuchner: „Luka ist aktuell in Gesprächen, daher war er zuletzt auch nicht am Trainingsplatz.“ Ein Abgang des Kroaten scheint unvermeidbar.