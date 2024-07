Viertelfinale! Polcanova bleibt auf Medaillenkurs

„Wir waren beide sehr nervös. Man hat das beim Einspielen gemerkt. Wir wollten beide gewinnen und es ist immer schwierig gegen sie zu spielen. Sie ist eine sehr sehr gute Freundin von mir. Ich war schon oft in Rumänien um zu trainieren, da habe ich bei ihr in der Wohnung geschlafen. Ich konnte mich auch nicht so richtig freuen, weil sie mir auch leidgetan hat. Das ist natürlich schade, dass wir im Achtelfinale aufeinandergetroffen sind“, so Polcanova nach ihrem Sieg.