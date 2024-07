Politik über Zustände in Gefängnis schockiert

Groß ist das Echo auf die „Krone“-Story rund um jene beiden Insassen, die kürzlich und innerhalb von nur zwei Wochen an einer Überdosis verstarben. Ein 40-jähriger und ein 37-Jähriger konnten nicht mehr gerettet werden, die Vergiftung war bereits zu massiv. Auch in der Justizanstalt Karlau war kürzlich ein Insasse, der seine Ex-Freundin in Hohentauern getötet hatte, aufgrund von einer Überdosis verstorben. Personalvertreter orten in der Justizanstalt Graz-Jakomini aufgrund des massiven Personalmangels eine horrende Situation. Man werde der Lage so nicht mehr Herr, der Drogenhandel floriere, zudem machen renitente Insassen immer mehr Probleme und gefährden die Sicherheit der Mitarbeiter und anderer Gefangener.