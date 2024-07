Sensationell! Espernberger schwimmt in das Finale

In diesem fand er sich unter anderem im selben Lauf mit Weltrekordler Kristof Milak aus Ungarn. Auch diesmal war Espernberger auf der ersten 50-m-Länge wieder im Hintertreffen, rollte aber erneut das Feld von hinten auf. Das Tempo war diesmal wesentlich höher als noch am Vormittag. In 1:54,62 schaffte er es aber als Achter ins Finale. „Der Rekord war die Kirsche auf dem Eis. Ich bin absolut überglücklich“, war der Jubel groß. „Fürs Finale ist mein Ziel ein weiterer Rekord. Aber ich glaube, für die Medaille wird es eine tiefe 1:53 brauchen.“