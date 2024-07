Prozess-Posse um einen Polizisten und das Parken

Streitpunkt: Hat sich Polizist einfach in den Dienst gestellt?

Nach weiteren Worten gehen alle ins Stadion – und sehen sich jetzt, mehr als ein Jahr später, im Salzburger Landesgericht wieder. Es steht nämlich Amtsmissbrauch im Raum. „Ich habe nur meine Meinung kundgetan und er hat gesagt: ‘Ich stelle mich in den Dienst, das ist eine Amtshandlung.‘ Ich würde einer Privatperson nie meinen Reisepass zeigen“, betont der Zeuge. Der Angeklagte in Uniform hält dagegen: „Ich habe mich nicht in den Dienst gestellt.“ Und die Staatsanwältin sagt nur: „Hier hat sich jeder Beteiligter als Polizist gefühlt.“