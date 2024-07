Caracas brodelt: Todesopfer nach Maduro-Wiederwahl

Nach einem höchst umstrittenen Wahlgang wurde Amtsinhaber Nicolas Maduro in Venezuela zum dritten Mal in Folge als Präsident proklamiert. Die Wahlbehörde sieht ihn als Sieger der Wahl vom Sonntag, was international große Zweifel erweckt. Im südamerikanischen Krisenland selbst kochen die Emotionen hoch.