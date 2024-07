Schwimm-Wunderkind McIntosh holt erstes Gold

Titmus ließ über die halbe Distanz Platz zwei folgen und hält nun wie McIntosh in Paris bei einmal Gold und einmal Silber. Die 23-Jährige musste sich ihrer drei Jahre jüngeren Teamkollegin Mollie O‘Callaghan, die in Olympia-Rekordzeit von 1:53,27 siegte, um eine halbe Sekunde geschlagen geben. Vor drei Jahren in Tokio hatte Titmus noch über 200 und 400 Meter triumphiert – und zudem Silber über 800 Meter folgen lassen. Die 100 m Brust gewann in Frankreich die Südafrikanerin Tatjana Smith.