GAK: Bitte nicht noch eine Bullen-Lehrstunde!

In den letzten 17 Jahren, in denen die „Rotjacken“ nicht dem Oberhaus angehörten, gab es das Duell mit den Bullen aus Salzburg nur in einem einzigen Pflichtspiel. Am 3. April 2019 im Halbfinale des ÖFB-Cups. In das der GAK als Regionalligist sensationell eingezogen war, dabei unter anderen die Wiener Austria mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Bewerb kickte. „Hör mir auf, das 0:6 hab ich schon verdrängt“, lacht Lukas Graf, der vor fünf Jahren schon in der Innenverteidigung aufgelaufen ist. „Das war eine Lehrstunde. Oder besser gesagt, 90 Minuten. Ab Sekunde eins ist es losgegangen, in der zehnten war es schon das erste Mal richtig brenzlig.“