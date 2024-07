Naturschutz sorgt jetzt für politische Hitzewelle

Sorgen Moore und Flüsse

Krismer schweift gar nicht so sehr in die Ferne: „50 Prozent der Moore im Waldviertel sind stark beeinträchtigt, Flüsse in unserem Bundesland teilweise in schlechtem Zustand. Zudem ist der Wasserhaushalt im Weinviertel gefährdet.“ Und sie kritisiert das „ungezügelte Zubetonieren von fruchtbaren Flächen“ im weiten Land.