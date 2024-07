Drogendealer verkauften auch illegale Potenzmittel

Bei Hausdurchsuchungen stellte man 1,8 Kilogramm Cannabis, 20.000 Euro in bar, 18 Packungen illegale Potenzmittel, dazu Kokain, Haschisch und Ecstasy sicher. Zudem fanden die Polizisten in der Wohnung eines 23-Jährigen zwölf in Blüte stehende Cannabispflanzen, zahlreiche Datenträger, Suchtgiftwaagen und große Mengen an Verpackungsmaterial.