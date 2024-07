Hörl/Horst ohne Auftaktglück im Beachvolleyball!

„Viel cooler geht es eigentlich nicht!“

In beiden Sätzen lagen Hörl/Horst etwa zur Mitte mit 10:7 bzw. 12:9 in Führung, konnten diese aber nicht in einen Gewinn ummünzen. Wie erwartet wird es wohl auf die finale Partie von Vorrunden-Gruppe E am Freitag gegen die Kanadier Sam Schachter/Daniel Dearing ankommen.