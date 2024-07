Hepatitis: 65 neue Fälle zuletzt in Tirol gezählt

Fünf Hepatitis-Viren sind derzeit bekannt: Hepatitis A, B, C, D und E. Alle fünf Virentypen führen zu einer Leberentzündung (Hepatitis). Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO waren im Jahr 2022 weltweit über 250 Millionen Menschen von chronischer Hepatitis B betroffen, jährlich sterben immer noch mehr als eine Million Menschen an einer Infektion.