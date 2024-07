„Dabei sein ist alles“ hat lange ausgedient

Die Salzburger Underdogs haben durchaus das Zeug zum Favoritenschreck. „Wir wollen mutig und mit viel Überzeugung auftreten. Wir werden uns nicht verstecken“, gibt BSK-Trainer Thomas Schnöll die Richtung gegen die Oststeirer klar vor. Sein Trainerteam hat in den vergangenen Tagen mehrere Spiele des Bundesligisten analysiert und weiß: „Wenn wir einen sehr guten Tag erwischen und Hartberg einen nicht ganz so guten, ist sicher was möglich. Wir wollen ihnen den Spaß am Fußball spielen nehmen.“ Die Vorfreude bei den Pongauern ist selbstverständlich groß, der BSK möchte vor eigenen Fans ein großes Fußballfest feiern.