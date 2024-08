Laute Kritik an Konzept für neuen Mega-Sporttempel

Mit dem „Nationalsport der Schotten“ hat die Topgolf-Anlage, die derzeit in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling entsteht, nur den Namen gemein. Profis in Karohosen und idyllische Fairways mit 18 Löchern sucht man hier nämlich vergeblich. Stattdessen rückt der dreistöckige Parcours auf 30.000 Quadratmeter den Spaßfaktor in den Mittelpunkt. Auf den mehr als 10 Abschlagplätze werden Getränke und Snacks serviert, 350 Bildschirme – das Prunkstück misst soll einmal stolze 34 Quadratmeter messen – zeigen Sportübertragungen aus aller Welt.