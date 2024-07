Der Erste Weltkrieg: Die Urkatastrophe Europas

Wenige Schüsse reichten im Juni 1914 aus, um einen Flächenbrand in Europa und der ganzen Welt auszulösen. In einer Zeitreise beleuchtet die „Krone“ anlässlich des 110. Jahrestages der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien die schrecklichen Jahre zwischen 1914 und 1918.