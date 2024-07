Pacult: „Das ist wieder was, was erfunden ist“

An LASK-Trainer Thomas Darasz geht die Diskussion um Für und Wider der Regel offenbar völlig vorbei. „Diese Sachen sind mir relativ egal. Das sind Nebenschauplätze, mit denen ich mich überhaupt nicht beschäftige“, betonte er. Ähnlich äußerte sich Klagenfurt-Trainer Peter Pacult. „Das ist wieder was, was erfunden ist. Die sollen sich lieber um andere Sachen kümmern, die wären wichtiger“, sagte der Wiener in Richtung der Regelhüter.