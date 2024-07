Kopftuch-Wirbel um französische Sprinterin

„Teil unserer DNA“

Frankreichs geschäftsführende Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra gab jedoch vor: „Die Vertreter in unseren Delegationen und in unseren französischen Teams werden kein Kopftuch tragen.“ Der Chef des Olympischen Komitees Frankreichs verteidigte diese Linie. „Es ist vielleicht in anderen Ländern nicht nachvollziehbar, aber das ist Teil unserer DNA hier in Frankreich“, sagte David Lappartient.