Megastau: Lastwagen verlor am Fernpass Anhänger

Sachschaden an Mauer

Zur Bergung des Anhängers musste auf einen zweiten Abschlepper beziehungsweise einen Spezialkran gewartet werden, so eine Polizeisprecherin. Dieser traf schließlich um etwa 14.30 Uhr ein. Während der folgenden Aufräumarbeiten war die Fernpassstraße für rund eine Stunde nicht befahrbar. Der Stau löste sich nach Aufhebung der Sperre langsam auf. Es entstand Sachschaden an der Mauer, am Asphalt sowie am Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.