Stadion Liebenau: Was bis Winter noch geplant ist

Trennwände rechtzeitig vor nächstem Derby

Der Auswärtssektor wurde mit neuen Trennelementen aus Glas ausgestattet. Sie sollen druckresistent und schwer zu übersteigen sein. Die gleichen Absperrelemente folgen noch seitlich des erweiterten GAK-Heimsektors in der Südkurve sowie in der Nordkurve, wo die Sturm-Fanklubs beheimatet sind. Sie sind derzeit in Produktion und sollen bis spätestens Anfang September eingebaut sein – das nächste Derby steigt im Oktober.