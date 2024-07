Alonso schickt Leverkusen-Kicker in die „Wüste“

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso hat Sardar Azmoun mitgeteilt, dass er künftig ohne ihn plant. Der Iraner war in der Double-Saison an die AS Roma verliehen und ist seit seiner Rückkehr mit Undiszipliniertheiten aufgefallen. Der FC Sevilla und Vereine aus der „Wüste“ sollen Interesse bekunden. Leverkusen hat dabei eine klare Präferenz.