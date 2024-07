„Joker“-Film, Clooney und Pitt bei Filmfestspielen

Jolie als Callas

Angelina Jolie verwandelt sich in dem Biopic „Maria“ in die legendäre Opernsängerin Maria Callas. Der Film des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín erzählt die tragische Geschichte der Opernsängerin am Ende ihres Lebens in den 1970er-Jahren in Paris. Die italienischen Schauspieler Pierfrancesco Favino und Alba Rohrwacher übernehmen die Rolle von zwei Assistenten, die der Diva in den letzten Lebenstagen treu bleiben.