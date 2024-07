Pep Guardiola spricht bei De Bruyne ein Machtwort

Was macht City noch am Transfermarkt?

Und der spanische Top-Coach kündigte auch an, dass in dieser Transferperiode nicht mehr viele Spieler kommen werden.„Natürlich gibt es bis zum letzten Tag Möglichkeiten, ich werde nicht ausschließen, dass wir noch Spieler verpflichten werden, aber ich denke, dass wir zu 85,9 Prozent dieselbe Mannschaft haben werden. Und damit fühle ich mich sehr wohl, denn vor allem die menschliche Qualität, die wir im Kader haben, wird schwer zu ersetzen sein“, so Guardiola.