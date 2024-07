Einmal Aufstieg und zurück! Mayers kuriose Saison

Während die Mostviertler den Tabellenkeller pachteten, aufgrund der Zulassungsprobleme von Dornbirn & Co. aber trotzdem den Klassenerhalt feiern durften. Soweit so kurios. Trotz starker Leistungen wurde Mayers Vertrag beim GAK nicht verlängert. „Ich habe wertvolle Erfahrungen mitgenommen. Aber klar, das war schon ein Schock. So ist das Fußballgeschäft“, meint Mayer, der in der 2. Liga bleibt, retour in Amstetten ist. „Sie haben sich sehr um mich bemüht. Ich will nochmals alles aus mir herausholen.“