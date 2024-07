Radfahrer kollidierte in Anif mit Wildtier

Ein Radfahrer (26) war am 21. Juli 2024 abends in einem Waldstück in Neufahrn unterwegs, als plötzlich ein Reh aus dem angrenzenden Waldstück sprang. Es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß mit dem Wildtier kam der Radfahrer zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.