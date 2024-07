Hektik beim Aussteigen: Zug fuhr mit Kind davon

Was bleibt, ist die Kritik am Vorgehen der Bahn: Der betroffene Mitarbeiter entschuldigte sich anschließend noch. Er habe keine Möglichkeit, das Geschehen an den Ein- und Ausstiegen zur Gänze zu beoachten. Neben einer knapp bemessenen Zeit bei den Stopps spiele auch Personalnot mit. Der Lokführer war der einzige ÖBB-Mitarbeiter in der Garnitur.