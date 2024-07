Hofladen-Dieb zu Fuß und mit Fahrrädern verfolgt

Spektakuläre Szenen spielten sich am Samstagnachmittag in Lans bei Innsbruck ab: Nachdem ein Dieb in einem Hofladen auf frischer Tat ertappt worden war, versuchte der Besitzer, den Täter einzusperren. Doch der Verdächtige konnte sich befreien und flüchten. Im Laufschritt und teils mit Fahrrädern nahmen auch Nachbarn die Verfolgung auf ...