14-jähriger Bursch betrunken am E-Scooter gestoppt

Der erst 14-Jährige fuhr am Sonntag gegen ein Uhr in Schlangenlinien und ohne Licht durch das Zentrum von Saalfelden und wurde dabei von Polizeibeamten beobachtet. Der Jugendliche hatte ordentlich getankt: Der Alkotest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.