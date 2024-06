E-Scooter- und Mopedfahrer bei Unfällen verletzt

Am Mittwochabend fuhr eine 17-jährige Mopedlenkerin mit ihrer gleichaltrigen Freundin in einen Kreisverkehr in der Berchtesgadener Straße in Salzburg-Gneis ein. Eine 55-jährige Autolenkerin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr das Moped und rammte das Zweirad im rechten Winkel. Die Mopedfahrerin kam zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Alkotests verliefen negativ.