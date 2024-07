Bewohner im Wohnzimmer hörten dreiste Diebe nicht

Schockmoment: Einschleichdiebe im Vorraum erwischt

Das ging so lange gut, bis zwei Frauen in einem Vorraum auf frischer Tat ertappt und in der Folge an Ort und Stelle festgenommen wurden: Sie hatten es bei ihren (Einschleich-)Diebstahlstouren auf Schmuck und Geld abgesehen – die Polizei konnte das Diebesgut noch am Körper der zwei „Damen auf leisen Sohlen“ sicherstellen.