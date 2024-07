Bosnier (19) bedrohte die eigene Mutter

Der 19-Jährige soll seine 54-jährige Mutter gefährlich bedroht haben. Das soll in einer Wohnung in der Stadt Salzburg passiert sein, in der sowohl der Bosnier als auch seine Mutter leben. Der Verdacht beruht auf den Aussagen der beiden Brüder des jungen Mannes. Dazu ist der 19-Jährige laut Polizei schon mehrmals mit verschiedenen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht.