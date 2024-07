„In Paris beweisen, wie gut Österreicher laufen“

Langstrecken-Läuferin Julia Mayer ist mehrfache österreichische Rekordhalterin und möchte auch bei den olympischen Spielen in Paris ein Ausrufezeichen setzen. Mit „Sportkrone.at“ hat die Heeressportlerin über einen typischen Trainingstag, ihre Ambitionen und den besten Ausgleich zum Profi-Sport gesprochen. In Paris will sie der Welt zeigen, wie gut Österreicher laufen können.