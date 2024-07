Casting: Das Land sucht dringend Busfahrer

Casting ohne Anmeldung

Auf der Suche nach neuem Personal will man jetzt mit einer besonderen kreativen Aktion auf sich aufmerksam machen: morgen, Samstag (20. Juli), findet von 10 bis 15 Uhr am Parkplatz des Lucky Town in Großpetersdorf ein Casting – ohne Anmeldung – für Buslenker statt.