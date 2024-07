„Unpolitisch sein? Kommt nicht mehr infrage!“

Schon mit dem Album „Ich Vs. Wir“ von 2017 hat die Band einen bewussten Schritt hin zu politischen Songs gemacht. Das geht auf dem neuen Album weiter. Warum eigentlich?

Naja, ich war vor Kettcar ja in einer Punkband und hab dort sehr, sehr politische Songs gemacht. Als wir dann 2001 mit Kettcar begonnen haben, wollte ich das nicht mehr. Die frühen Kettcar-Songs sind daher eher geprägt von Introspektiven und eigenen Befindlichkeiten. Und das kommt für uns seit einigen Jahren einfach nicht mehr infrage, weil die Zeiten so ruppig geworden sind, dass es uns bescheuert vorkommen würde, wenn wir das nicht in der Musik ansprechen und auch Haltung beziehen würden.