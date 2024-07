Konzertmuschel im Haus für Mozart als Aufwertung

Die Konzertmuschel ermöglicht den Musiker·innen ein verbessertes gegenseitiges Hören, reflektiert den Schall und leitet den Klang in klarer, natürlicher und unverfälschter Weise in den Zuschauerraum. Zum Einsatz kommt die Konstruktion vor allem bei Orchesterkonzerten mit oder ohne Beteiligung eines Chors.



„Wir freuen uns, dass wir mit der neuen, in unseren hauseigenen Werkstätten angefertigten Konzertmuschel in der Lage sind, die ohnehin bereits guten akustischen Verhältnisse im Haus für Mozart noch einmal signifikant zu verbessern“, sagt Intendant Markus Hinterhäuser.



Planung und Bau nahmen vier Monate in Anspruch

Um den akustischen, technischen und ästhetischen Ansprüchen noch besser Rechnung zu tragen, hatte es sich das Team um die Technische Direktion der Salzburger Festspiele mit deren Direktor Andreas Zechner und die mit der Projektleitung und Gestaltung betraute designierte Ausstattungs- und Werkstättenleiterin Sandrina Schwarz zur Aufgabe gemacht, den Bau einer Konzertmuschel nach modernsten Maßstäben zu realisieren. Das Projekt wurde daraufhin etwa einen Monat lang geplant und vorbereitet, innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten wurde sodann der gesamte Holz- und Stahlbau in den Werkstätten der Salzburger Festspiele hergestellt.