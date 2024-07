MS-kranke Selma Blair ist wieder frisch verliebt

Eine Hochzeit stehe derzeit aber trotz Schmetterlinge im Bauch nicht im Raum – und wohl auch nicht in Zukunft, so Blair, die Mama eines zwölfjährigen Sohnes ist. „Wenn man als Mutter alles unter einen Hut bringen will, Karriere machen und herausfinden will, wann man seine Blutbehandlung bekommt, bleibt ein Freund schnell auf der Strecke. Deshalb würde ich auch nie heiraten wollen. Das ist ein großes Risiko, zu scheitern.“