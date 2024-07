Am Dürrnberg fahren Waghalsige die Wiese hinunter

Eine gut präparierte Skipiste ist gerade bei warmen Temperaturen das A und O. Verschärfte Bedingungen aber gibt es, wenn die Piste im Hochsommer eine grüne Wiese ist. Am Dürrnberg stürzen sich am Samstag wagemutige Männer und Frauen in kurzen Hosen und Ruderleiberl, in Skischuhen und mit Rennbrettern an den Beinen genau so eine Graspiste hinunter.