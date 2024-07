Japan: Vulkan spuckt 5000 Meter hohe Aschewolke

Einen spektakulären Vulkanausbruch haben am Wochenende die Menschen im Süden Japans erlebt. Auf Kyushu, der drittgrößten Hauptinsel des Landes, stieß der Vulkan Sakurajima eine gewaltige Aschewolke aus, die bis in eine Höhe von 5000 Metern in den Himmel stieg (siehe Video oben).