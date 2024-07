Dortmund ist sich mit ManCity-Verteidiger einig

Auch in der Offensive einsetzbar

Seit 2020 steht Couto in Manchester unter Vertrag, wurde seither allerdings jede Saison weiterverliehen. So kickte der mittlerweile 22-jährige Brasilianer im Spieljahr 2020/21 beziehungsweise von 2022 bis Juni 2024 beim FC Girona, dazwischen sammelte der Rechtsfuß, der auch als Flügelstürmer eingesetzt werden kann, beim SC Braga in Portugal Spielminuten.