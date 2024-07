Frau in Grazer Kanzlei mit drei Schüssen getötet

Ist das geltende Waffengesetz zu lasch?

Dass der Mann die Tatwaffe, eine Langwaffe der Kategorie C, legal besessen hatte, steht indes fest. Waffenpass oder etwa einen Waffenführerschein hatte der Österreicher aber nicht. Musste er auch nicht: „Es gibt drei verschiedene Waffen-Kategorien in Österreich. Flinten und Gewehre, die nach jedem Schuss nachgeladen werden müssen, fallen in die Kategorie C und sind somit frei erhältlich“, berichtet Manfred Gruber von der Landespolizeidirektion Steiermark.