Kratky kündigt endgültiges Ö3-Wecker-Aus an

Und weiter: „Ich hab mir ja doch in all den Jahren in unterschiedlichsten Jobs ein gewisses Können und Wissen erarbeitet. Ich werd’ vielleicht aus der Wahrnehmung verschwinden, weil ich werd’ garantiert nicht bei ,Dancing Stars‘ mitmachen, oder bei irgendeinem ,Dschungel-Camp‘, oder mich auf irgendwelchen C-Promi-Buffets herumtreiben. Also, wenn weg, dann weg, aber sicher noch in der Branche.“