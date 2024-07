Viel Lob überstrahlt ein wenig Traurigkeit

Eine Woche an Spitzentennis, Spannung und Emotionen beim ATP-125-Challenger-Turnier im Volksgarten fand am Sonntag ein Ende. Die Sparkasse Salzburg Open 2024 stehen in den Geschichtsbüchern. „Man wartet immer lange, bis es startet und dann ist es nach einer Woche wieder vorbei. Da ist man dann ein bisschen traurig“, sagt Veranstalter Günter Schwarzl und bilanziert positiv: „Es war eine super Woche. Auch die Spieler sind extrem zufrieden. Wir bekommen Bewertungen und es gibt weltweit derzeit nur ein Challenger, das besser bewertet wird als unseres.“ In den kommenden drei bis vier Wochen sollen die Gespräche mit der ATP beginnen. In Salzburg hofft man auf ein 175er-Turnier, weil dort auch Spieler ab Weltrang elf nennen dürfen. Beim aktuellen 125er-Turnier dürfen nur Spieler ab Nummer 50 nennen. Besser platzierte können nur mit Wildcard kommen.