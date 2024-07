Neubauer: „Das ist eine Genugtuung für mich“

„Dieser Sieg bedeutet mir extrem viel.“ Die Freude stand Hermann Neubauer am Samstag ins Gesicht geschrieben. Der Lungauer gewann die Rallye Weiz zum bereits fünften Mal. Ein Rennen, das für ihn auch persönlich sehr hoch anzusiedeln ist. „Hier sind so viele Fans und Sponsoren von mir dabei“, erklärte der 36-Jährige. Unzählige Anhänger standen mit Neubauer-Fahnen und -Kapperl wieder am Streckenrand und peitschten ihren Liebling nach vorne.