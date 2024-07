Purer Zufall: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage

Eigentlich wollten Polizisten in Hallein am Freitag eine Zeugin in einer anderen Angelegenheit befragen. Bei der Wohnadresse, einem Mehrparteienhaus, angekommen, stellten die Beamten fest, dass es keine Namensschilder an den Türen gibt. So klopften sie irrtümlicherweise an der benachbarten, falschen Wohnungstüre.