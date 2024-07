Nach Muren: Betroffene Straßen teils wieder offen

Nach den Unwettern mit Starkregen in Tirol am Donnerstagabend sind die von den Murenabgängen betroffenen Straßen am Samstagvormittag teilweise wieder geöffnet gewesen. So wurde etwa die Reschenstraße (B180) zwischen Pfunds und Ried im Oberinntal wieder für den Verkehr freigegeben. Gesperrt blieben noch die Oberinntalstraße (L65) sowie die Villgratentalstraße.