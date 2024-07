Nach Murenabgang: Orte in Osttirol abgeschnitten

Nach dem Murenabgang auf die L273 Villgratentalstraße am Taleingang ins Villgratental ist die Straße aktuell in beide Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. „Das Villgratental mit den Gemeinden Inner- und Außervillgraten ist damit derzeit nicht erreichbar“, berichtete das Land Tirol am Freitagnachmittag in einer Aussendung.