Für Vandalen und Dieb klickten die Handschellen

In Tankstelle Tresor aufgebrochen

Unterdessen hatte es der 14-Jährige auf eine Tankstelle in Landeck abgesehen. In diese brach er in der Nacht auf Donnerstag ein, brach den Tresor auf und stahl das darin befindliche Bargeld. Durch Ermittlungen konnte der Kosovare als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Auch er wird auf freiem Fuß angezeigt.