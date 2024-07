Philipp bewegt und lässt keine Ausreden gelten

Philipp meldet sich am heutigen Mittwoch aus dem Happyland in Klosterneuburg, wo sich Hertha und Sepp spontan entschieden haben, mitzuturnen. Und die drei nehmen wir uns zum Vorbild, denn auch an heißen Tagen muss ein bisschen Bewegung sein. Die ganze Einheit zum Nachturnen sehen Sie im Video oben.