Wien-Hauptbewerb ohne Plesiutschnig/Schützenhöfer

Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer haben beim Elite-16-Turnier der Beach-Volleyballerinnen am Wiener Heumarkt den Einzug in den Hauptbewerb verpasst. Nach einem 2:0 (14, 29) in der ersten Qualirunde gegen die US-Amerikanerinnen Hailey Harward/Kylie Kuyava-de Berg musste sich das ÖVV-Duo am Dienstag den Ukrainerinnen Maryna Hladun/Tetiana Lazarenko mit 0:2 (-17,-15) geschlagen geben. Die Osteuropäerinnen stehen damit im am Mittwoch beginnenden Hauptfeld.