Schaub: „Es sind die richtigen Leute am Werk“

Die Rolle muss sich der 22-Jährige mit Louis Schaub ausmachen. Die Erwartungen – vor allem der Fans – sind groß. „Man kann viel reden, wichtig ist, was auf dem Platz passiert“, gibt sich der Rückkehrer verbal gewohnt defensiv. „Aber es wäre schön, wenn ich ein Unterschiedsspieler sein könnte.“ So wie vor seinem Wechsel nach Deutschland 2018. Da schwärmen alle in Hütteldorf noch von seinem Doppelpack bei Ajax Amsterdam. Köln, Hamburg, Luzern, Hannover – keine Station will er missen. „Jeder Schritt hat zu diesem Zeitpunkt gepasst“, sagt Schaub. „Der Aufstieg mit Köln, dann Bundesliga, dank Luzern war ich bei der letzten EURO dabei und bei Hannover durfte ich bei dem Klub spielen, für den mein Vater aktiv war.“ Und in Hannover fühlte er sich wohl, dachte er jetzt nie an einen Wechsel.